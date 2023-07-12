Гаглоев заявил о заинтересованности РФ в поставках строительных ископаемых из Южной Осетии

Президент республики также отметил, что запуск горнодобывающей промышленности принесет, в частности, новые рабочие места

ЦХИНВАЛ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил перспективы развития горнодобывающей отрасли, подчеркнув, что Россия заинтересовалась вопросом поставок из республики строительных полезных ископаемых. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки в Дзауский район.

Как сообщила пресс-служба президента Южной Осетии, во вторник Гаглоев совершил рабочую поездку в Дзауский район республики. В ходе встречи с местными жителями он выслушал актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкивается население, а также рассказал о потенциале недр Южной Осетии и перспективах развития горнодобывающей отрасли.

"Для того, чтобы стать более самостоятельным государством, руководством было принято решение провести геологическую разведку недр республики и в перспективе запустить горнодобывающую промышленность. Буквально весной мы представили на Кавказской инвестиционной выставке в Минводах образцы строительных полезных ископаемых, на что обратил внимание глава правительства России Михаил Мишустин", - сказал Гаглоев.

Он отметил, что российская сторона предложила поставлять из Южной Осетии строительные полезные ископаемые.

"Мы решили исследовать карьер в селе Шихантур Дзауского района. Хочу обратить внимание, что запуск горнодобывающей промышленности принесет колоссальную пользу для развития экономики республики, а также новые рабочие места. Южная Осетия может развивать добывающую промышленность, и это не миф, работа ведется. В скором времени приедет специализированная техника, которая ускорит работу в этом направлении", - подчеркнул Гаглоев.

Горнодобывающая отрасль

Ранее Гаглоев сообщил, что власти Южной Осетии будут развивать горнодобывающую промышленность, отметив, что разработка проектов поручена правительству республики.

Министерство экономического развития Южной Осетии и Русский национальный комитет по черноморскому экономическому сотрудничеству подписали меморандум о намерениях, предусматривающий совместную работу по развитию горнорудной промышленности республики.

В советское время в Южной Осетии работало Квайсинское свинцово-цинковое рудоуправление, основанное в середине 50-х годов XX века. Предприятие специализировалось на добыче полиметаллических руд и переработке ее на обогатительной фабрике с целью получения свинцового и цинкового концентрата. В начале 1990-х годов с распадом СССР и началом грузино-осетинского конфликта деятельность Квайсинского рудоуправления была приостановлена, а шахты законсервированы. Руководство Южной Осетии не раз заявляло о необходимости реанимирования рудника, но для этого необходимы серьезные инвестиции, которых в республике нет.