"Известия": УК обяжут ставить зарядки для электромобилей во дворах без согласия жильцов

Глава комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова рассказала, что сейчас прорабатывают технические и юридические нормы для размещения зарядных станций

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минстрой планирует обязать управляющие компании устанавливать зарядные станции для электромобилей на парковках и придомовых территориях даже без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Министерства предприятиям отрасли ЖКХ.

Девелоперов также могут обязать устанавливать зарядки уже на стадии строительства жилых домов, отмечает газета.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова рассказала "Известиям", что сейчас работают над техническими и юридическими нормами для размещения зарядных станций. По ее словам, проработают следующие вопросы: какое именно участие в процессе установки будут принимать УК, кто сможет пользоваться станциями - все желающие или только жильцы дома, как будет оплачиваться электроэнергия.

Издание направило запрос в Минстрой с просьбой прокомментировать инициативу.

Сейчас в России дефицит таких станций. Владельцы электрокаров вынуждены специально искать их, планируя в зависимости от этого свои маршруты, заявил газете основатель и генеральный директор Edison Technologies Михаил Крапивной. В июне Минпромторг сообщил, что до конца года в 32 регионах России намерены установить 659 быстрых ЭЗС для автомобилей вдобавок к уже существующим 4,4 тыс., отмечают "Известия". По данным газеты, представители отрасли оценивали потребность в 18 тыс. зарядок.