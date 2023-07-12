В ФРГ считают, что вопрос поддержания расходов на оборону в 2% ВВП с 2028 года не решен

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в предстоящем году страна достигнет цели в 2%, но лишь благодаря специальному фонду для Бундесвера в размере €100 млрд

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Вопрос поддержания расходов на оборону для ФРГ в 2% ВВП с 2028 года остается открытым. Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус во вторник в эфире телеканала ARD.

Министр отметил, что в предстоящем году Германия достигнет цели в 2%, но только благодаря специальному фонду для Бундесвера в размере €100 млрд. "Это продлится до 2027 года или, может быть, до 2028 года", - сказал Писториус. "После этого есть пробел: его нужно закрыть, если вы хотите достичь цели в 2%, и об этом все знают", - констатировал он. О том, каким образом это сделать, нужно подумать в ближайшие годы, резюмировал глава оборонного ведомства Германии.

"Любой, кто хочет иметь возможность защищаться, кто хочет достичь цели в 2%, кто хочет выполнить союзнические обязательства, кто хочет, чтобы восточный фланг пользовался такой же защитой, как мы это делали во время холодной войны до 1989 года - тот в конце концов должен также определиться, как он хочет этого добиться", - подчеркнул Писториус.

В итоговом заявлении саммита альянса, опубликованном во вторник по завершении первого дня встреч на высшем уровне в Вильнюсе, указывается, что признается необходимость сделать больше для выполнения обязательств "в качестве союзников по НАТО, в том числе для удовлетворения давних потребностей НАТО для обеспечения ресурсами новых планов обороны и обновления вооружений, а также для обеспечения операций, миссий и деятельности НАТО". Члены альянса также признают, что "во многих случаях потребуются расходы, превышающие 2% ВВП, для устранения существующих недостатков и удовлетворения требований во всех секторах для гарантий безопасности".