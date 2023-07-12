12 июля, 00:11
"Иннопром"

Министр экономики Армении прогнозирует рост товарооборота с Россией до 60% по итогам года

Ваган Керобян подчеркнул, что Москва для Еревана является "торговым партнером номер один"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Рост товарооборота между Арменией и Россией может достигнуть 60% в конце года. Об этом заявил ТАСС министр экономики Армении Ваган Керобян на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

"В прошлом году наш торговый оборот с Россией составил более $5 млрд. Сейчас мы идем на уровне двукратного роста. Я думаю, в конце года мы достигнем 50-60-процентного роста", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия для Армении является "торговым партнером номер один".

Керобян уточнил, что со странами ЕАЭС товарооборот тоже вырос в два раза. 

Теги:
АрменияРоссия"Иннопром"
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