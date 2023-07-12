"Известия": МЭР планирует включить в цифровой профиль предпринимателя данные из МВД и ФНС

По данным газеты, для получения информации, относящейся к налоговой тайне, будут запрашивать отдельное согласие налогоплательщика

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ (МЭР РФ) подготовило проект постановления, в котором предлагает включить новые данные из МВД, ФНС, Казначейства и Минцифры в цифровой профиль предпринимателя на платформе МСП.РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

Как пишут "Известия", одним из новых источников данных станет цифровая платформа распределенного реестра ФНС, на которой содержится информация из всех видов налоговых деклараций, а также о численности работников. В документе отмечается, что для получения сведений, относящихся к налоговой тайне, будет запрашиваться отдельное согласие налогоплательщика.

В профиль предпринимателя предлагается добавить данные от Минцифры (об аккредитации IT-компаний и лицензиях), МВД (о транспортных средствах), Казначейства (информацию из реестра недобросовестных поставщиков, о задолженности по платежам в бюджеты и по исполнительным производствам), Роспатента, Минпромторга, фонда "Сколково", а также Минэкономразвития.

Кроме этого, МЭР предлагает продлить срок проведения эксперимента с цифровым профилем предпринимателя до 1 апреля 2031 года, а 1 апреля 2025 оценить промежуточные результаты.

В пресс-службе ФНС сообщили газете, что большой объем информации в цифровом профиле помогает предпринимателю быстрее и проще получить меры поддержки. "При этом налогоплательщик будет регулировать наличие информации о себе в цифровом профиле предпринимателя, а при необходимости через личный кабинет сможет отозвать согласие, на основании которого передаются сведения", - добавили в ФНС.

Запуск цифрового профиля - один из этапов развития цифровой платформы для малого и среднего бизнеса, который начался с правительственного эксперимента по обмену данными между министерствами и ведомствами, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. В министерстве подчеркнули, что "фактически сегодня действует единое окно для малого и среднего бизнеса, работающее в режиме 24/7".