Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья и Сахалина в КНР увеличился в 2,7 раза

Среди самых популярных у импортеров видов продукции - минтай, треска, живой краб

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья и Сахалина в Китай с начала года вырос в 2,7 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года и превысил 514 тыс. тонн, сообщило в среду Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

"С начала года в Китай оформлено 514 189 тонн рыбы и морепродуктов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года экспорт рыбопродукции в КНР вырос в 2,7 раза (на середину июля 2022 года в Китай было оформлено 198 868 тонн рыбы и морепродуктов)", - говорится в сообщении.

По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, с начала года оформлено на экспорт 11 450 партий рыбы и морепродуктов общим весом 876 024,6 тонны. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года экспорт рыбопродукции увеличился на 34%. Среди наиболее востребованных у импортеров видов продукции - минтай, треска, живой краб.

В Республику Корея экспортировано 331 812 тонн рыбопродукции, в Японию - 10 050 тонн, в Нигерию - 7 575 тонн, в Таиланд - 6 293 тонны. Всего продукция из Приморского края и Сахалинской области оформлена в 16 стран мира.