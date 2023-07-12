Минцифры: создание медиахолдинга Союзного государства планируется начать уже в 2023 году

В пресс-службе ведомства уточнили, что некоторые вопросы требует решения Высшего госсовета СГ, заседание которого состоится в следующем году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году, сообщила пресс-служба Минцифры России в ответ на запрос ТАСС. Тем не менее, уточнили там, некоторые вопросы требует решения Высшего госсовета Союзного государства, заседание которого состоится уже в 2024 году.

"Планируем начать реформирования СМИ Союзного государства уже в этом году. Однако для решения ряда вопросов, связанных с созданием медиахолдинга Союзного государства, необходимо решение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого состоится в следующем году", - сообщили в Минцифры. Там не уточнили деталей реформирования СМИ двух государств.

В министерстве также заявили, что план создания медиахолдинга Союзного государства уже согласован профильными министерствами Белоруссии и России, но вместе с этим отметили, что некоторые аспекты данной реформы в медиа требуют позиций других органов государственной власти.

Накануне министр информации Белоруссии Владимир Перцов заявил, что представители РФ и Белоруссии уже проработали детальный план создания медиахолдинга. По словам белорусского министра, это будет единая медиакомпания, которая объединит все ресурсы Союзного государства. Она будет нацелена на продвижение информационной повестки Союзного государства в двух странах, цитировало Перцова издание "СБ. Беларусь сегодня".

В начале апреля на заседании Высшего госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, должен быть создан, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца". О необходимости активизации работы по созданию медиахолдинга Лукашенко заявлял в январе на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Белорусский лидер отмечал, что этот вопрос должен быть проработан представителями администраций президентов Белоруссии и России совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.