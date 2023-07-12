Минсельхоз к концу года оценит итоги пилотных регионов по созданию агрегатора для фермеров

Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут уточнила, что сейчас систему тестируют в Тульской и Липецкой областях

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ в конце года оценит результаты двух пилотных регионов по сбыту фермерской продукции в торговые сети через агрегатор, чтобы тиражировать этот опыт на другие территории. Об этом в среду сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании агропромышленного форума в Иркутске.

"Надеемся добавить со следующего года тему агрегаторов. Совместно с Советом Федерации сейчас прорабатываем тему агрегаторов. У нас есть два пилотных региона - Тульская и Липецкая области - с двумя разными торговыми федеральными сетями - "Магнитом" и Х5. Соответственно, будем ближе к концу года смотреть на результаты. Мы уверены, что результаты будут положительные с точки зрения создания системы агрегаторов, и будем дальше тиражировать на все регионы, которым это интересно, в том числе, я надеюсь, на Иркутскую область, потому что это хорошее дополнение к кооперативам с точки зрения объема и с точки зрения дохода", - сказала Лут.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко ранее поручила Минсельхозу России распространить на другие регион опыт Тульской и Липецкой областей по сбыту фермерской продукции при помощи агрегатора поставок сельхозпродукции в торговые сети.

Компания "Магнит" в феврале сообщала, что вместе с правительством Тульской области тестирует новую модель работы с фермерами и реализует пилотный проект агрегатора для закупок и поставок фермерской продукции. Агрегатор позволит небольшим хозяйствам поставлять свою продукцию в торговую сеть, а также другие магазины и рестораны.

В Иркутске 11-12 июля проходит форум содействия развитию предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса РФ.