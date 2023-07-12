Минсельхоз разработает стандарты агротуризма

Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут отметила, что это необходимо для понимания, чем должен заниматься фермер в рамках туризма

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ планирует в течение года разработать стандарты сельского туризма, чтобы было четкое понимание, чем должен заниматься фермер в рамках агротуризма. Об этом в среду сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании агропромышленного форума в Иркутске.

"Появилась у нас с прошлого года новая мера [поддержки] - агротуризм. Многим регионам он очень нравится, фермы им активно пользуются. Пока у нас еще нет установленных стандартов, поэтому пока кто в лес, кто по дрова, у каждого свое видение. И у нас тоже пока свое видение. Соответственно, мы в этом году попытаемся как-то это видение "слепить", чтобы было понимание, чем должен заниматься фермер в рамках туризма, какие должны быть подходы у фермера в рамках туризма для того, чтобы предоставлять дополнительную услугу к своему бизнесу для городских в большей степени жителей, чтобы городские жители посмотрели, как можно жить на селе, насколько это интересно и вкусно", - сказала Лут.

В 2022 году в России ввели гранты на развитие агротуризма. Максимальный размер гранта составляет 10 млн рублей. Поддержка доступна представителям малого аграрного бизнеса на проекты по развитию сельского туризма, в том числе на строительство или ремонт помещений для приема туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря.

В Иркутске 11-12 июля проходит форум содействия развитию предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса РФ.