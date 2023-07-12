В Омской области в течение трех лет построят элеватор мощностью 200 тыс. тонн зерна

В строительство планирует инвестировать 5 млрд рублей

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Производственно-экспортная компания "ЭПТ", входящая в ГК "Новый сухопутный зерновой коридор", планирует инвестировать 5 млрд рублей в строительство в Омской области, одном из ведущих аграрных регионов Сибири, элеватора на 200 тыс. тонн зерновых и масличных культур, сообщил в среду в своем Telegram-канале врио губернатора региона Виталий Хоценко. Реализовать проект планируется в течение трех лет.

"Производственно-экспортная компания "ЭПТ" планирует построить у нас линейный элеватор мощностью хранения зерна и масличных - 200 тыс. тонн. Объем инвестиций - 5 млрд рублей. На предприятии также создадут 120 рабочих мест", - написал Хоценко.

По его словам, власти региона уже подобрали земельные участки для реализации проекта. "Сейчас ведется работа по выбору оптимальной инвестплощадки для размещения объекта, рассматриваются Черлакский и Калачинский районы. Инвестор планирует построить объект в течение трех лет", - уточнил врио главы региона.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 360 тыс. тонн масличных культур, 420 тыс. тонн картофеля и 140 тыс. тонн овощей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать межправительственное соглашение о создании нового сухопутного зернового коридора Россия - Китай. Цель проекта - увеличить производство зерна на Урале, на Дальнем Востоке и в Сибири, нарастить его экспорт в КНР.