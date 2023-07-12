В Томской области увеличат объем переработки стекла в три раза

Мусоросортировочный комплекс, который построят в регионе в 2024 году, планирует отправлять на переработку до 600 тонн стекла в месяц

ТОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Мусоросортировочный комплекс, который построят в Томской области в 2024 году, договорился ежемесячно отправлять около 600 тонн стеклобоя на переработку в ООО "Сибирское стекло". Это позволит увеличить объем перерабатываемого томского стекла в три раза, сообщили в среду в пресс-службе комплекса.

"Новосибирское предприятие "Сибирское стекло" - это крупнейшее за Уралом стеклотарное производство. И в рамках договоренности руководства нашей области с предприятием мы сможем наладить полноценное сотрудничество и отправлять на переработку поступивший на КПО "Сибирь" стеклобой. Это предварительно 600 тонн в месяц", - приводятся в сообщении слова гендиректора строящегося комплекса Дмитрия Митасова.

Сейчас на переработку в новосибирский завод поступает 500 тонн стекла из разных регионов Сибири, из них из Томска - 200 тонн. Их отправляет мусоросортировка, работающая в городе Северске Томской области, которая закроется после открытия новой в Томске. Соглашение о сотрудничестве между регионом и перерабатывающим заводом было подписано на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге.

"Для нас соглашение с Томской областью стратегически важно, чтобы мы начали наконец-то работать с Сибирью. Сегодня наш основной поставщик - это Москва, где есть мусороперерабатывающие заводы, и они могут себе позволить поставлять нам до 3 тыс. тонн стекла в месяц. Поставки из СФО не превышают 500 тонн, и все это потому, что в Сибири очень мало мусороперерабатывающих комбинатов. Но вот в Томске такой планируется к строительству, и это очень хорошо", - приводятся слова советника директора по логистике и закупкам ООО "Сибирское стекло" Александра Мартынова.

Применение стеклобоя для повторного производства стеклянных изделий позволяет сохранять природные ресурсы: песок, доломит и соду. Одна тонна стеклобоя заменяет заводу 1,2 тонны природного сырья. Другие плюсы использования стеклобоя - уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу, продление срока службы стекловаренных печей и сокращение энергопотребления на 3%. Мусоросортировочный комплекс мощностью до 250 тыс. тонн отходов в год планируют построить в Томской области в 2024 году, что позволит в два раза снизить долю отходов, отправляемую на захоронение. Соответствующее концессионное соглашение было заключено между департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды региона и ООО "Томская региональная концессионная компания".

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема выставки - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.