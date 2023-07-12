OneTwoTrip проанализировал цены на номера в четырехзвездочных отелях в популярных городах

Дешевле всего до конца лета можно остановиться в Москве и Краснодаре

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Дешевле всего забронировать номер в отеле внутри страны до конца лета можно в Москве и Краснодаре, в среднем за 1,8 тыс. рублей в сутки. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Специалисты проанализировали цены на номера в четырехзвездочных отелях в популярных городах. Оказалось, что выгоднее всего можно найти гостиницу в Москве: стоимость номера в отеле категории "четыре звезды" начинается от 1,8 тыс. рублей за ночь. Во столько же обойдется жилье в Краснодаре. Третью строчку рейтинга занял Волгоград, где остановиться на день можно, заплатив минимум 2,1 тыс. рублей", - рассказали эксперты.

В список городов, где проживание в отеле стоит дешевле 3 тыс. рублей, также вошли Самара (2,2 тыс. рублей за ночь), Ставрополь (2,3 тыс. рублей), Воронеж (2,6 тыс. рублей), Нальчик и Ростов-на-Дону (2,7 тыс. рублей), Саратов и Новосибирск (2,8 тыс. рублей), Оренбург и Санкт-Петербург (2,9 тыс. рублей) За 3 тыс. рублей в сутки можно забронировать номер в Переславле-Залесском, Туле и Омске. Немного дороже обойдется гостиница в Астрахани - 3,1 тыс. рублей За 3,2 тыс. рублей получится найти отель в Кисловодске и Уфе, а за 3,3 тыс. рублей- в Рязани, отмечается в исследовании.