"Урал" планирует начать серийное производство электрогибридного грузовика до 2025 года

Генеральный директор предприятия Павел Яковлев отметил, что на такое шасси могут поставить и другую коммунальную технику

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Автомобильный завод "Урал" начнет серийное производство электрогибридного грузовика "Урал C230T5" до конца 2025 года. На основе его шасси планируется выпускать различные виды коммунальной техники, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Павел Яковлев в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Задача - до конца 2025 года приступить к серийному производству электрогибридного грузовика. Мы начали с мусоровоза - мусоровоз подъезжает к жилой зоне, водитель глушит двигатель и заезжает до места выгрузки на электроаккумуляторе", - рассказал Яковлев, уточнив, что такая техника позволяет не нарушать тишину в жилом секторе при ночной загрузке, а также не так негативно влиять на экологию.

Собеседник агентства отметил, что в дальнейшем на такое шасси могут поставить и другую коммунальную технику. "С точки зрения потребительских свойств очень хорошая машина получилась, она недорогая для ее характеристик. Во-первых, это выбросы практически нулевые - небольшой газовый двигатель и электрический аккумулятор, являющийся буфером. При этом запас хода на сжиженном газе - 850 км, плюс запас хода на аккумуляторе 950 км", - добавил он.

В дальнейшем предприятие рассматривает возможность создать грузовик и с двигателем на водородном элементе помимо газового, в планах выпустить опытный образец в следующем году. Но для серийного производства подобных машин нужна соответствующая инфраструктура - заправки и утвержденные стандарты, уточнил Яковлев.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.