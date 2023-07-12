Казахстан продолжит участвовать в "Иннопроме"

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития страны Ильяс Оспанов назвал "Иннопром" эффективным форматом взаимодействия с партнерами для компаний республики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Казахстан намерен и далее участвовать в международной выставке "Иннопром", так как это эффективный формат взаимодействия с партнерами для компаний республики. Об этом на международной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге заявил ТАСС вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Ильяс Оспанов.

"Мы страной-партнером были в прошлом году, в этом - мы одни из основных гостей. Конечно, мы хотим и дальше участвовать в выставке, потому что это пожелание рынка. То есть рынок видит, что есть толк, он хочет приезжать, участвовать. Это очень эффективно, здесь быстро все решается", - сказал он.

По словам вице-министра, "Иннопром" - это удачная площадка для привлечения инвестиций. Он рассказал, что очная встреча ускоряет процесс подписания соглашений в различных сферах. "В прошлом году мы подписали 30 договоров. Они все касаются российско-казахстанских отношений, пара торговых, но в основном это проекты на территории Казахстана или по решению какой-то проблемы. В этом году мы уже подписали шесть соглашений", - добавил Оспанов.

На международной выставке в Екатеринбурге от Казахстана принимают участие около 250 компаний, 900 делегатов - это "практически вдвое больше, чем в прошлом году", уточнил вице-министр.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.