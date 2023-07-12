"СКБ Контур" почти завершил приобретение банка "Екатеринбург"

Сейчас у "СКБ Контур" уже 99,75% владения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Группа компаний "СКБ Контур", занимающаяся развитием экосистемы для бизнеса, почти завершила приобретение Екатеринбургского муниципального банка (ПАО "Банк "Екатеринбург"), консолидировав более 99% акций кредитной организации. Среди планов группы - внедрение для бизнеса возможности удаленного открытия счета в банке с помощью электронной подписи, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор группы компаний "СКБ Контур" Михаил Сродных.

"Да, действительно, завершили [приобретение банка "Екатеринбург"]. Сейчас у "СКБ Контур" уже более 99% владения, то есть, 99,75%, если конкретнее говорить. <…> Что касается текущей стадии, мы запустили новый процесс открытия счета для бизнеса. При наличии УКЭП - усиленной квалифицированной электронной подписи - это можно сделать полностью онлайн. То есть без встреч с сотрудниками банка и без посещения офиса. Важный момент - технология обеспечивает максимальную информационную безопасность. Открытие счета для бизнеса полностью онлайн с таким уровнем защиты данных мы запускаем первыми в России", - сказал он в интервью на стенде ТАСС на площадке международной промышленной выставки "Иннопром".

Сродных добавил, что банк приобретался для его встраивания в экосистему для бизнеса, которую развивает "СКБ Контур". "<…> Поэтому наша задача - сделать банк частью экосистемы, обеспечить интеграцию внутренних банковских процессов с внутренними процессами "Контура", чтобы финансовые сервисы бесшовно встраивались во все наши продукты, необходимые клиентам", - отметил гендиректор группы компаний, добавив, что сейчас "СКБ Контур" прорабатывает новый набор сервисов, добавил он.

О компании "СКБ Контур"

Группа компаний "СКБ Контур" разрабатывает решения для бизнеса, инвестирует в образование, инфраструктуру и IT-сообщество. Ключевые направления бизнеса "СКБ Контур" - электронный документооборот, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка "СКБ Контур" за 2022 год составила 26,4 млрд рублей.

О банке "Екатеринбург"

Екатеринбургский муниципальный банк (ПАО "Банк "Екатеринбург") был основан в 1994 году. Осуществляет деятельность на территории Екатеринбурга, в черте города расположены офис и 37 банкоматов кредитной организации. По данным "Банки.ру", кредитная организация занимает 186-е место в России по объему активов - 8,5 млрд рублей.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.