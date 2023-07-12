СМИ: Германия выделит €400 млн на увеличение пропускной способности НПЗ в Шведте

Как уточнили в руководстве предприятия, ее планируют повысить с 6 млн до 9 млн тонн

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Власти Германии одобрили заявку на предоставление нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Шведте (федеральная земля Бранденбург) субсидий в размере €400 млн для увеличения пропускной способности ведущего к предприятию трубопровода. Об этом в среду сообщила радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на заявление представителя министерства по делам экономики и защиты климата.

По его словам, бюджетные средства "будут выделены, несмотря на прочие меры жесткой экономии". Теперь немецкие власти приступят к переговорам с Брюсселем по этому вопросу, так как для выделения средств понадобится одобрение Еврокомиссии. Как уточняют в руководстве предприятия, субсидии предназначены для увеличения пропускной способности нефтепровода от балтийского портового города Росток до Шведта с 6 млн до 9 млн тонн.

Управляющий директор НПЗ Ральф Шайрер сообщил, что заявка на модернизацию трубопровода и получение госсубсидии была подана в министерство 7 июля, передает радиостанция RBB.

Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть востока Германии, включая аэропорт Берлина. 16 сентября 2022 года власти страны передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом оно получило контроль над долями трех НПЗ: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.

"Роснефть" в тот же день заявила, что это решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. 14 марта 2023 года Федеральный административный суд ФРГ в Лейпциге отклонил иск "Роснефти" к правительству Германии, подтвердив передачу ее НПЗ под внешнее управление. В апреле Бундестаг (парламент) проголосовал за поправки, которые упрощают продажу акций компаний, находящихся под внешним управлением, без национализации, если это необходимо для обеспечения энергетической безопасности ФРГ. Законопроект не утвержден окончательно, его предстоит рассмотреть в Бундесрате (палате представителей федеральных земель).