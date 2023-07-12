Из участников "Иннопрома" в Астане будет как минимум 30% предприятий из России

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Ильяс Оспанов сообщил, что приглашения на выставку уже частично разослали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Как минимум 30% участников международной выставки "Иннопром. Казахстан", которая состоится осенью в Астане, - это российские предприятия. Об этом на "Иннопроме-2023" в Екатеринбурге сообщил ТАСС вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Ильяс Оспанов.

"На "Иннопроме" в Астане будет очень много российских предприятий, их не менее 30%", - сказал он.

Вице-министр уточнил, что приглашения на выставку уже частично разослали. По его словам, подготовка начата еще в конце весны. "Сейчас прорабатывается концепция, определяется список участников, с местом уже определились - это будет на базе Astana Congress Center. Будем проводить еще пленарную сессию", - рассказал он.

Как отметил Оспанов, организаторы еще не определились с экспозицией, но уже принято решение сделать акцент на инновационность.

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2023 году она открыта с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". На площадке выставки также проходит VII российско-китайская выставка "Экспо", программа мероприятия посвящена актуальным направлениям сотрудничества между странами. В качестве страны - партнера выставки выступает Белоруссия.

"Иннопром. Казахстан" пройдет в Астане 25-27 сентября, российская сторона подтвердила в ней участие.