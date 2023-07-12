Титов предложил поднять порог выручки для применения УСН для производственных МСП

В частности, предлагается для всех предприятий обрабатывающего сектора расширить возможности применения упрощенной системы налогообложения

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов разработал комплекс предложений по снижению налоговой нагрузки на малые и средние предприятия обрабатывающей промышленности, направив их в среду в комиссию Государственного совета Российской Федерации по направлению "Малое и среднее предпринимательство".

В частности, предлагается для всех предприятий обрабатывающего сектора расширить возможности применения упрощенной системы налогообложения (УСН). Предложено два варианта. Первый - поднять порог применения УСН до 5 млрд рублей выручки в год и 500 занятых в штате, одновременно введя прогрессивную ставку налога в диапазоне от 5% до 20% в зависимости от оборота. Второй - при переходе с УСН на общий режим налогообложения установить льготную ставку по налогу на прибыль в 5% на первые два года после перехода, впоследствии введя прогрессивную ставку налога на прибыль 5-20% в зависимости от оборота до порога в 2 млрд рублей в год.

Для всех вновь создаваемых микро- и малых предприятий в производственной сфере предлагается ввести налоговые каникулы с освобождением от налогов на первый год в размере 100%, на второй - в размере 50%, и на третий - в размере 25%.

Для предприятий, которые работают на общей системе налогообложения и реализуют новые инвестиционные проекты в обрабатывающей промышленности, проекты технологического суверенитета или проекты структурной адаптации предусмотрены льготы. Планируется обнулить на семь лет ставку по налогу на прибыль от деятельности, связанной с реализацией подобных проектов, уменьшить до 7,6% ставку страховых взносов для задействованных в них работников и установить на пять лет налоговые каникулы по налогам на землю и имущество, используемым для реализации подобных проектов.

При покупке новых основных средств российского производства предлагается ввести их ускоренную амортизацию. Размер инвестиционного налогового вычета предлагается расширить до 50% от любых налогов, уплачиваемых предприятиями.

Предельные величины доходов для применения УСН в 2023 году составляют 188,55 млн рублей для обычных ставок и 251,4 млн рублей для повышенных ставок.