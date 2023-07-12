Российские производители впервые экспериментально промаркировали безалкогольные напитки

Экспериментальная маркировка продлится до конца августа

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские производители в рамках проходящего в стране эксперимента впервые начали наносить маркировку на безалкогольные напитки. Об этом сообщает в среду пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки "Честный знак".

"В настоящее время в стране проводится добровольный эксперимент по маркировке такой продукции, который уже дал свои результаты", - сказали в пресс-службе.

Здесь напомнили, что экспериментальная маркировка продлится до конца августа. "Производители безалкогольных напитков очень активно реагируют на эксперимент по маркировке, за месяц к нему присоединилось уже много как крупных, так и средних производителей, и каждый день мы получаем новые заявки", - сказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, несмотря на возросший сезонный спрос, бизнес готов заранее отрабатывать технологические решения для подготовки к маркировке. Как ожидается, с 1 сентября производители и импортеры начнут регистрироваться в системе маркировки, а с декабря начинается первый этап внедрения - обязательной маркировке будут подлежать все безалкогольные напитки за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье.

В подтверждение своих слов пресс-служба привела комментарий Светланы Туренко - начальника производства компании "Бродич" - производителя из Алтайского края, который первым в стране промаркировал безалкогольную продукцию в полимерной упаковке в рамках эксперимента. "Наша компания сразу присоединилась к эксперименту по маркировке безалкогольной продукции и уже протестировала ее нанесение в производственных масштабах, была задействована автоматическая линия с производительностью 4,2 тыс. бутылок в час", - рассказала Туренко. В частности, промаркирован был квас марки "Домашний", реализуемый в таре объемом 1,5 литра.

"Эксперимент прошел успешно, мы отрегулировали все необходимые процессы и готовимся к запуску нанесения маркировки уже на постоянной основе", - заключила представитель производителя.

Система маркировки

Система "Честный знак" была внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.