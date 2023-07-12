Запорожская область получит 31 млрд рублей частных инвестиций на развитие морского курорта

Там создадут бальнеологический комплекс с гостиницами, кемпингами и ландшафтным парком, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 30 млрд рублей частных инвестиций планируется привлечь в рамках развития морского курорта "Приморск" в Запорожской области, там будет создан бальнеологический комплекс с гостиницами, кемпингами и ландшафтным парком. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма.

"В ходе совещания также обсудили развитие морских курортов - "Горская" в Санкт-Петербурге и "Приморск" в Запорожской области, предполагающий создание бальнеологического комплекса с гостиницами, кемпингами, ландшафтным парком на берегу Азовского моря. В рамках этого проекта планируется привлечь 31 млрд рублей частных инвестиций и создать порядка 1 тыс. новых номеров", - говорится в сообщении.

Вице-премьер рассказал, что курорты федерального значения будут созданы на побережьях Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей. По его словам, приоритетными курортами могут стать "Новая Анапа" и "Абрау Дюрсо" в Краснодарском крае,"Золотые Пески России" и "Саки" в Крыму, каспийский прибрежный кластер, "Русская Балтика" в Калининграде и курорты в Приморском крае. Также предполагается создание курорта на Байкале. Там уже действует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции. Реализация турпроектов на Байкале позволит привлечь порядка 50 млрд рублей частных инвестиций.

"Ключевой показатель национального проекта - количество внутренних туристических поездок, которые должны составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку. В планах создать не менее 44 тыс. новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре", - сказал Чернышенко.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков подчеркнул, что при планировании морских курортов приоритетно рассматриваются территории с действующими преференциальными режимами, а также наличие инвесторов. Среди других критериев: уникальный природный потенциал и площадь акватории, она должна составлять порядка 30 тыс. кв. км, а протяженность прибрежной полосы - около 50 км, но не менее 10 км. Это позволит создавать инфраструктуру компактно и эффективно, концентрировать инвестиционную активность и туристический поток.