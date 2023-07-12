FT: DHL инвестирует $551 млн в расширение бизнеса в Латинской Америке

По сведениям газеты, причиной стал растущий спрос на услуги в регионе и стремление выйти на альтернативные Китаю рынки

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Международная компания перевозок грузов и документов DHL инвестирует $551 млн в расширение бизнеса и строительство складских помещений в Латинской Америке в связи с растущим спросом на свои услуги в регионе и стремлением выйти на альтернативные Китаю рынки. Об этом сообщила в среду газета Financial Times.

Генеральный директор фирмы Оскар де Бок отметил, что DHL не прекращает работу в Китае, однако, передает издание его слова, "вместо того чтобы снова наращивать инвестиции в этой стране, [компания] решила выйти на альтернативные рынки".

По данным издания, компания начала строить склады, в частности, в Мексике, поскольку видит значительный спрос на свои услуги в местном автомобильном секторе. Помимо Южной Америки, DHL начнет расширять свою деятельность в Малайзии и Вьетнаме.

В сентябре 2022 года DHL объявила о намерении в течение следующих пяти лет инвестировать более $500 млн в расширение логистических операций в Индии. В общей сложности реализация инвестиционной программы должна увеличить складские мощности группы в этой стране более чем на 1 млн кв. м.