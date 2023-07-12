На Кубани инициировали строительство скоростной железной дороги от Москвы до Анапы

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что это необходимо из-за увеличения турпотока на побережье

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Создание скоростной железной дороги, соединяющей Москву, Краснодар и Анапу, сможет способствовать росту турпотока на курорты Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края в среду. Накануне с такой инициативой выступил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания президиума в расширенном составе правительственной комиссии по развитию туризма под председательством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"Прирост отдыхающих станет дополнительной нагрузкой на существующую дорожную и коммунальную инфраструктуру. Уже сейчас это сдерживает ряд проектов. Необходим комплексный подход, синхронизация ввода новых отелей и устранения инфраструктурных ограничений. Также в связи с увеличением турпотока на побережье, нагрузки на авиационное сообщение и федеральные автомагистрали, ведущие в край, считаю необходимым рассмотреть возможность создания железнодорожной скоростной дороги соединяющий Москву, Краснодар и Анапу", - цитирует пресс-служба Кондратьева.

Глава Кубани отметил, растущую востребованность кубанских курортов среди россиян. Заполняемость номерного фонда на Азово-Черноморском побережье летом 2023 года достигает уже практически 100%. За три месяца край планирует принять не менее 9 млн отдыхающих. В части кластеризации туризма Кондратьев пояснил, что в регионе приоритетными курортами могут стать "Новая Анапа" и "Абрау-Дюрсо".

По словам главы региона, для реализации кластеров необходимо решить проблемы транспортной инфраструктуры, электро-, энерго- и водоснабжения, строительства очистных сооружений с глубоководным выпуском в Черное море, а также берегоукрепления.

Чернышенко подчеркнул, все эти вопросы требуют решения в рамках поручения о запуске новых круглогодичных курортов. По его словам, по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году необходимо создать федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год. Создание курортов предполагается на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал.

"Ключевой показатель национального проекта ["Туризм и индустрия гостеприимства"] - количество внутренних туристических поездок, которые должны составить не менее 140 миллионов к 2030 году, и 10 миллионов, которые обеспечат новые морские курорты, станет серьезным вкладом в эту копилку. В планах создать не менее 44 тысяч новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре", - отметил Чернышенко, слова которого также приводятся в материале.