Турпоток на Кубань планируют увеличить на 6 млн человек в год за счет инвестиций в курорты

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что в крае уже реализуют 44 проекта на сумму 418 млрд рублей

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Объем инвестиций в туристическую отрасль в Краснодарском крае за три года увеличился в 25 раз, на Кубани реализуются инвестпроекты в курортной сфере на 418 млрд рублей, что позволит увеличить ежегодный турпоток почти на 6 млн человек, сообщил ТАСС в среду губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам заседания президиума в расширенном составе правительственной комиссии по развитию туризма под председательством зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"За последние три года объем инвестиций в отрасль увеличился в 25 раз. Сегодня в крае реализуют 44 проекта на сумму 418 млрд рублей, причем большинство из строящихся гостиниц - 4 и 5 звезд, они наиболее востребованы у туристов. Новые отели позволят сдерживать цены на отдых в регионе. <...> Реализуемые сейчас инвестпроекты позволят создать более 30 тыс. номеров и свыше 18 тыс. рабочих мест, что увеличит турпоток почти на 6 миллионов человек в год", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что, рост курортного строительства - это, в том числе, результат мер поддержки на федеральном и региональном уровнях. На федеральном уровне - это внедрение нулевой ставки НДС для отелей. На региональном - запрет жилищного строительства в 500-м зоне и льгота по налогу на имущество на 10 лет для инвесторов с объемом вложений от 500 млн рублей.

Накануне на заседании президиума Чернышенко напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030 году необходимо создать федеральные круглогодичные морские курорты. Предполагается, что они появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях, а также на озере Байкал. Кондратьев отметил, что для реализации проектов туристических кластеров на Кубани необходимо решить ряд вопросов коммунальной и транспортной доступности.

"Что касается туристического проекта "Новая Анапа" - для его воплощения необходимо решить проблемы доступности транспортной инфраструктуры, электро-, энерго- и водоснабжения, строительства очистных сооружений с глубоководным выпуском в Черное море, а также берегоукрепления. Схожая ситуация с инфраструктурой к проекту туркластера "Абрау-Дюрсо". К тому же, здесь необходимо решить проблему объезда Новороссийска. Разрешить ситуацию поможет строительство многоуровневой развязки", - добавил губернатор Краснодарского края.