Глава ТПП РФ назвал обязательным членство России во Всемирной торговой организации

По мнению Сергея Катырина, это даст стране право и возможность "бороться, отстаивать свое мнение"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Россия во Всемирной торговой организации (ВТО) должна быть обязательно, это позволяет РФ представлять свою точку зрения на международном рынке. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Участие [России в ВТО] обязательно. Раз эта организация есть, мы должны быть там. Если мы там, мы знаем, что там творится, и можем высказать свою точку зрения. Если мы оттуда уходим, то все, что там будет происходить, [останется] за кадром для нас. Что они там будут решать, что они про нас будут говорить - мы ничего об этом знать не будем, возразить не сможем. <…> Пока мы внутри, у нас есть право и возможность бороться, отстаивать свое мнение", - сказал он в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром".

Он также отметил, что импортозамещение в РФ протекает "достаточно неплохо". "С точки зрения импортозамещения, мне кажется, достаточно неплохо все это идет. Много проблем еще: с логистикой, с подбором тех, кто это заменит. Но тем не менее нас очень серьезно поддержала в этом плане Белоруссия, они сегодня заполнили многие ниши, которые ушли", - добавил Катырин.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью ТАСС заявлял, что Москва не собирается отказываться от членства в ВТО, подобный шаг мог бы привести к искусственной самоизоляции национальной экономики. Он обращал внимание, что ни одно государство за историю существования ВТО не отказалось от членства в организации. По словам Панкина, в России этот вопрос поднимался в связи с соответствующими инициативами ряда депутатов Государственной думы.

Тема выхода РФ из ВТО звучала и во время отчета правительства в Госдуме в марте. Тогда лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов высказался за выход России из организации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ответ заметил, что это вопрос весьма непростой и подходить к нему следует аккуратно.

Всемирная торговая организация (ВТО, World Trade Organization) - специализированное учреждение ООН, международный орган, осуществляющий разработку и внедрение новых соглашений в области мировой торговли, а также надзор за их исполнением.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.