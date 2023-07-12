УК "Первая" подала иск против Euroclear

Компания взяла расходы по иску на себя

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. УК "Первая"(ранее носившая название "Сбер управление активами") подала иск в Арбитражный суд Москвы в целях защиты прав и интересов клиентов компании с замороженными активами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управляющей компании.

"Ответчиком выступает европейский центральный депозитарий Euroclear. В 2022 году он заблокировал для российских инвесторов операции по активам, которые учитывал на счете Национального расчетного депозитария (НРД)", - пояснили в УК "Первая". Все расходы по иску компания взяла на себя.

В конце прошлого года УК подала в финансовые ведомства ЕС индивидуальную заявку, чтобы разблокировать активы клиентов в Euroclear и Clearstream. "Мы подали заявление, чтобы активы разрешили разблокировать по лицензиям, которые в конце декабря Министерства финансов Бельгии и Люксембурга выдали по общей заявке НРД", - добавили там. Компания также ранее снизила или отменила комиссию за управление для продуктами, по которым операции приостановлены.

О Euroclear и Clearstream

Это европейские центральные депозитарии, которые ведут учет прав инвесторов на ценные бумаги.

У российского центрального депозитария - НРД - есть счет в Euroclear и Clearstream, но операции по нему остановили, когда ЕС наложил санкции на НРД. Российские инвесторы потеряли доступ к своим иностранным ценным бумагам, которые учитывались на этом счете.

Euroclear и Clearstream "видят" только номинального держателя счета - НРД. Они не видят конечных владельцев активов. Так как НРД находится под санкциями, европейские депозитарии не проводят операции по этому счету, даже если конечный владелец ценных бумаг не находится под санкциями. Провести операции с отдельными бумагами можно, только если разрешают регуляторы ЕС.