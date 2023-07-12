РЖД заявили, что ведут постоянный мониторинг состояния железнодорожного полотна

Как рассказали в пресс-службе холдинга, в период экстремальных температур количество осмотров увеличивается

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" ведет постоянный мониторинг железнодорожного полотна. В период экстремальных температур количество осмотров увеличивается, а в случае необходимости скорость поездов может быть снижена. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга.

"В период экстремальных температур частота осмотров инфраструктуры увеличивается. При необходимости для обеспечения безопасности вводятся ограничения скорости движения поездов", - пояснили в РЖД.

В компании добавили, что в течение года температура рельсов может колебаться более чем на 100 градусов, что приводит к изменению длины. Для того, чтобы не допустить деформации проводится постоянная регулировка стыков и длины самих рельсов.

Ранее ученые МЧС предупредили о возможной деформации рельсов в Сибири и на Урале из-за жары. Также вероятно ухудшение обстановки с природными пожарами на западе Чукотки, юге Магаданской области, центральной и западной частях Якутии, на севере Хабаровского и Забайкальского краев.