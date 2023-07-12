Европа заполнила свои газовые хранилища на 80%

При сохранении текущих темпов закачки Европа может заполнить ПХГ на целевые 90% к отопительному сезону к концу августа

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища (ПХГ) на 80%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При сохранении текущих темпов закачки Европа может заполнить свои ПХГ на целевые 90% к отопительному сезону уже к концу августа.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 80,1% (на 15,16 п. п выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 87,36 млрд куб. м газа.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Европа надеется к ноябрю заполнить газовые хранилища на 90%. Если текущие темпы закачки газа в ПХГ (порядка 0,3 п. п в сутки) сохранятся, то целевой показатель по заполнению может быть достигнут уже к концу августа.

В 2022 году пиковая заполненность газовых хранилищ ЕС была достигнута в середине ноября - 95,64%. На 90% ПХГ были заполнены в начале октября.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечают в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня 2022 года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.