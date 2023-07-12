В ФАС заявили, что минимального объема продажи энергоугля на бирже достигла одна компания

Речь идет о компании "СДС-уголь"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Достичь минимального объема продажи энергетического угля на бирже в 10% с начала торгов в феврале 2023 года удалось только одной компании - "СДС-уголь", сообщили журналистам в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ.

В 2022 году Минэнерго и ФАС установили минимальный норматив продаж энергетического угля на бирже, который составляет 10% - компании, которые занимают доминирующее положение, должны продавать в рамках организованных торгов не менее 10% от поставок на внутренний рынок. Под норматив попадают угли марки Д и ДГ.

"Единственной компанией, которая достигла этого значения в мае и июне, является АО ХК "СДС-уголь". Сейчас в рамках Биржевого комитета проводится работа с остальными организациями", - сообщили в ФАС.

В службе уточнили, что в первом полугодии 2023 года внебиржевые цены на три самые востребованные энергетические марки угля были ниже по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом в настоящее время продолжается работа в части формирования биржевых индикаторов цен на уголь марок Д и ДГ.

Так, уголь марки Д (длиннопламенный) подешевел на 6,83% (снижение с 3 484 рублей до 3 245 рублей), марки СС (слабоспекающийся) - на 22,24% (с 6 227 рублей до 4 795 рублей), марки Т (тощий) - на 27,17% (с 8 643 рублей до 6 295 рублей).

К настоящему времени на бирже реализовано 76 020 тонн угля марки Д на общую сумму 158,5 млн рублей, следует из материалов СПбМТСБ.

По словам старшего управляющего директора СПбМТСБ Алексея Рыжикова, продажи во II квартале выросли в 44 раза по сравнению с первым кварталом 2023 года. В настоящее время шесть угольных компаний вышли на биржевые торги.

Оценка ситуации

Снижение оптовых цен внутри России показывает, что цены корректно отражают текущую рыночную конъюнктуру, заявил ТАСС руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По его словам, это особенно важно в условиях высокой волатильности цен на внешних рынках и высокой доли внутренних потребителей углей, подпадающих под ценовое регулирование, для которых особенно важна предсказуемость и понятность цен.

В ФАС уточнили ТАСС, что сейчас ведется работа по соблюдению принципов ответственного ценообразования на угольную продукцию, в том числе путем направления рекомендаций по приоритетному насыщению углем внутреннего рынка, неприменению в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов, уходу от привязки цен к курсам иностранных валют. "Это позволяет формировать отечественные индикаторы на основании биржевых и внебиржевых данных. Реализованный комплекс мер является одним из факторов, который позволил скорректировать уровень цен в сторону снижения", - сообщили в службе.