Авиакомпания Geosky запустит рейсы Тбилиси - Батуми 28 июля

Рейсы продолжительностью 55 минут каждый будут выполняться ежедневно

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Geosky начнет выполнять рейсы по маршруту Тбилиси - Батуми - Тбилиси с 28 июля. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"28 июля 2023 года пассажирское отделение авиакомпании Geosky - Georgian Wings - выполнит первый пассажирский рейс из тбилисского международного аэропорта в направлении Батуми", - говорится в сообщении.

Рейсы продолжительностью 55 минут каждый будут выполняться ежедневно. Как отмечает авиакомпания, это решение было принято ввиду "высокого спроса на туристическом рынке".

Полеты между Тбилиси и Батуми станут первыми для бренда Georgian Wings и единственными регулярными прямыми рейсами между двумя грузинскими городами. Geosky работает с 2017 года и выполняет как пассажирские, так и грузовые перевозки.