В следующей модели новой "Ласточки" пассажирские сидения будут откидываться

Новый электропоезд ЭС105 ожидается в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. В следующей модификации новой отечественной "Ласточки" - электропоезде ЭС105 пассажирские сидения будут откидываться на 17 градусов. Об этом сообщил руководитель проекта "Электропоезд ЭС105" завода "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") Сергей Антропов в рамках выставки "Иннопром-2023". Согласно презентации, новый электропоезд ЭС105 ожидается в 2024 году.

"Для повышения комфорта пассажиров мы учли пожелания с прошлых проектов и приняли решение по увеличению угла наклона спинки. С нынешних 7 градусов до 17 градусов, что значительно повысит уровень комфорта на дальние расстояния", - сказал он.

Антропов отметил, что модель ЭС105 будет предназначена для эксплуатации на более дальние расстояния, до 500 км, что позволит повысить участки эксплуатации и соединить дальние города.

Из новшеств, ожидающих пассажиров в следующей модификации новой "Ласточки", наличие кулеров с питьевой водой в вагонах. Также для удобства будет установлено не менее двух багажных стеллажей в каждом вагоне.

Для безопасности перевозки в непросматриваемых зонах будут установлены камеры с фиксацией, добавил Антропов. В первом и пятом вагоне ЭС105 будет располагаться сервисная зона с кухонным оборудованием.

ЭС105 получит дальнейшее развитие в 2025 году, став гибридным. Это будет электропоезд на батареях. Запас хода такого состава ожидается около 125 км. Гибридный электропоезд сможет курсировать на не электрифицированных участках железнодорожной сети.

О новой модели "Ласточек"

В рамках XIII международной промышленной выставки "Иннопром-2023" холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) представил опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС104.

Российский электропоезд выйдет в регулярные рейсы по маршрутам до конца 2023 года, отметили в группе "Синара". В свое первое путешествие новая "Ласточка" отправится по Свердловской железной дороге.