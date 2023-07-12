ВТБ зафиксировал четырехкратный рост спроса на кредиты для покупки китайских машин

Общий объем выданных средств достиг 12,5 млрд рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спрос на кредиты для покупки китайских автомобилей в ВТБ по итогам первого полугодия вырос почти в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба банка.

"По итогам первого полугодия клиенты ВТБ провели около 7 тыс. кредитных сделок на покупку новых транспортных средств из Китая. Общий объем выданных средств достиг 12,5 млрд рублей, что почти в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года", - указали в ВТБ.

Среди китайских транспортных средств наибольшей популярностью у автозаемщиков, по статистике ВТБ, пользуются транспортные средства Omoda. На эту марку по итогам января-июня в банке приходится около 36% сделок.

На втором месте по спросу клиентов - машины Changan, которые в первом полугодии приобрели около 20% клиентов, отдавших предпочтение новым автомобилям. Далее в рейтинге расположился Haval с долей в выдачах 15,6%. Замыкают пятерку лидеров Сhery и Geely, на которые по итогам первого полугодия пришлось 9,6% и около 7% кредитных сделок соответственно. Затем следуют Jac, Faw, Kaiyi, Lifan и Great Wall.

Средний размер одного кредита на машины из Китая по итогам января-июня составляет около 1,7 млн рублей, что на 3% превышает показатель на начало года.