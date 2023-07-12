12 июля, 07:02,
обновлено 12 июля, 07:23

Российский рынок акций демонстрирует рост биржевых индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,36%, индекс РТС - на 0,04%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи растет на 0,55%, до 2 876,13 пункта, индекс РТС - на 0,32%, 1 000,84 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,36%, до 2 870,61 пункта, а долларовый индекс РТС находился на уровне 997,99 пункта (+0,04%).

Курс доллара на валютных торгах Мосбиржи растет на 0,15% до 90,52 рубля, евро находится на уровне 99,77 рубля (+0,45%). Курс юаня растет на 0,5%, до 12,562 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:15 мск. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация