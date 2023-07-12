WP: Microsoft обвинила Китай в кибератаках через ее облачную платформу

По информации газеты, хакеры получили доступ к учетным записям электронной почты

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Microsoft обвинила Китай в совершении кибератак через облачную платформу Microsoft Cloud. Как сообщила в среду газета The Washington Post, хакеры получили доступ к учетным записям электронной почты.

Согласно информации издания, Microsoft сдержала атаку "китайского злоумышленника", которая была "нацелена на правительственные учреждения в Западной Европе с целью кражи данных и шпионажа".

В Белом доме сообщили, что речь идет об инцидентах, зафиксированных в прошлом месяце. "Представители администрации немедленно связались с Microsoft, чтобы найти источник кибератаки и брешь в защите их облачного сервиса, - приводит газета слова представителя Совета национальной безопасности США Адама Ходжеса. - Мы по-прежнему придерживаемся высокого порога безопасности при выборе поставщиков услуг для правительства США".

Со ссылкой на свои источники The Washington Post отмечает, что атака была прицельной, поэтому она коснулась ограниченного числа аккаунтов. В Пентагоне полагают, что в ходе хакерской атаки не были затронуты учетные записи специалистов военного ведомства и разведки.

По мнению ряда американских аналитиков, Китай занимает одно из первых мест в списке стран, осуществляющих хакерские атаки, кибершпионаж и распространение вредоносных программ. В октябре 2022 года глава американского министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил, что Китай представляет "реальную угрозу" в сфере кибербезопасности не только для США, но и для стран Азии. Пекин такого рода обвинения постоянно отрицает и указывает, что именно он является жертвой кибератак, и называет США "хакерской империей".