Бангладеш откажется от доллара в пользу рупии и юаня в торговых расчетах

По данным Xinhua, ведущий государственный коммерческий банк страны Sonali Bank и частный банк Eastern Bank Limited начали проводить расчеты в рупиях

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Бангладеш намерена отказаться от доллара в торговых расчетах в пользу юаня и рупии. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на управляющего Банка Бангладеш Абдура Руфа Талукдера.

"Мы уже приступили к внедрению банковских карт с возможностью операций в двух валютах (юани и рупии)," - цитирует его агентство. По данным агентства, ведущий государственный коммерческий банк Бангладеш Sonali Bank и частный банк Eastern Bank Limited начали проводить расчеты в рупиях.

Отказ от доллара связан с резким сокращением в мае 2023 года валютных резервов Бангладеш до рекордно низкого за последние семь лет уровня в $30 млрд. Страна столкнулась с необходимостью пополнения своих активов в альтернативных валютах для сокращения дефицита в торговле и поддержания экономического роста в условиях повышения мировых цен на энергоносители. Эксперты связывают сокращение валютных запасов страны с падением экспорта в США и страны Европы текстиля, готовой одежды и товаров из джута, на которые приходится свыше 80% внешней торговли южноазиатского государства.