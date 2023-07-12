"Почта России" запустила сервис быстрой оплаты и оформления онлайн-заказов

В компании отметили, что "Почта.Покупки" работает с картами любых банков

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Почта России" запустила сервис "Почта.Покупки" - он предназначен для быстрой оплаты покупок онлайн благодаря отсутствию необходимости ввода данных. Об этом сообщили в пресс-службе "Почты".

"С его помощью можно платить картой и заказывать доставку, не вводя никаких данных - они автоматически добавятся из аккаунта "Почта ID" (учетной записи от компании с сохраненными именем, адресом и номерами карт - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе, добавив, что "Почта ID" есть уже у 68 млн пользователей. Данные в аккаунте хранятся в зашифрованном виде.

"Почта.Покупки" работает с картами любых банков с сохранением кешбэка и других бонусов. Покупки, оформленные при помощи сервиса, буду доставлены в любое из 38 тыс. отделений и 7,5 тыс. почтоматов. Возможна и доставка на дом.

Аналогично "Почта.Покупки" можно установить на сайт любого продавца, который отправляет заказы "Почтой".