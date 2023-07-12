В Испании инфляция в июне опустилась до самого низкого показателя более чем за два года

Годовая инфляция в стране замедлилась до 1,9%

МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в Испании в июне замедлилась до 1,9% по сравнению с 3,2% в мае. Такие данные опубликовал в среду национальный институт статистики.

"Годовая вариация индекса потребительских цен в июне составила 1,9%", - сообщило ведомство. Это самый низкий показатель с апреля 2021 года. В институте пояснили такую тенденцию замедлением роста цен на топливо, электроэнергию, продукты питания и безалкогольные напитки.

Как ранее уточняли в Министерстве экономических дел Испании, она стала первой крупной экономикой еврозоны, сократившей инфляцию до уровня ниже 2%.

В июле 2022 года инфляция в стране достигала 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года.