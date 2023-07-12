Источник: Турция будет до последнего прилагать усилия для спасения зерновой сделки

По словам источника, вероятность пролонгации черноморской зерновой инициативы невысока

СТАМБУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Вероятность пролонгации черноморской зерновой инициативы, срок действия которой истекает 17 июля, невысока, но сохраняется. В Анкаре до последнего будут прилагать усилия, чтобы продлить ее, сообщил в среду ТАСС местный дипломатический источник.

"Надежда сохраняется до последнего момента, для этого будут прилагать усилия", - сказал собеседник.

По его мнению, Турция сделает все возможное, чтобы "не потерять зерновую сделку, так как является одним из ее основных бенефициаров". "В том числе по экономическим соображениям, учитывая, сколько сельхозпродукции доставляется по зерновому коридору в Турцию", - отметил источник.

Ранее сообщалось, что Турция занимает третье место после Китая и Испании по объему вывоза сельхозпродукции с Украины.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. С 18 мая зерновая сделка была продлена еще на два месяца, до 17 июля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее предупредил, что ни о каком продлении зерновой сделки не может идти речи, если российский пакет стамбульских договоренностей не заработает. Он отметил, что до сих пор сделка реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия.