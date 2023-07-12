Мероприятия пройдут с 21 по 25 августа

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Неделя экономики" пройдет в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума с 21 по 25 августа. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в тексте, за последние пять лет валовой региональный продукт столицы увеличился на 16,3%, инвестиции в основной капитал - в 2,4 раза. Такие показатели - результат работы по улучшению инвестиционного климата столицы и созданию широкого перечня мер поддержки бизнеса.

"Узнать о них и о значимых проектах экономического развития города все желающие смогут в конце августа. <...> С 21 по 25 августа в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума пройдет "Неделя экономики", - сказал Ефимов.

Отмечается, что программа "Недели экономики" учитывает интересы разных групп. Так, представители органов власти и предприниматели смогут узнать об инструментах привлечения инвестиций, поиска новых поставщиков и возможностях для локализации производств. Кроме того, мероприятие станет площадкой для дискуссий, обмена опытом и расширения круга потенциальных партнеров.