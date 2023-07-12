В АТОР сообщили о росте спроса туров в Крым в три раза

Среди причин роста спроса - холодный июнь, неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае и рост курсов валют

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спрос на туры в Крым в июле вырос почти в три раза по сравнению с предыдущим месяцем, вслед за ростом спроса увеличиваются и цены. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"С начала июля турпоток в Крым начал бурно расти. Об этом свидетельствуют не только пробки на Крымском мосту, но и сухие данные туроператоров - на июль уже продано почти в три раза больше туров в Крым, чем на июнь этого года. С ростом турпотока меняется и цена на размещение в отелях полуострова", - говорится в сообщении.

Среди причин роста спроса - холодный июнь, неблагоприятные погодные условия в Краснодарском крае и рост курсов валют, полагают в АТОР. Ранее участники рынка прогнозировали, что турпоток в Крым в этом году будет на 25-30% меньше прошлогоднего. Но нынешняя ситуация со спросом позволяет скорректировать прогноз в лучшую сторону, отметили ассоциации. По мнению экспертов, турпоток в Крым в 2023 году будет на 15-20% меньше, чем годом ранее. Таким образом, полуостров может принять в текущем году около 4,5-5 млн туристов. Такой результат позволит ему сохранить статус массового направления, занимающего второе после Сочи место в рейтинге внутрироссийских курортов, считают в АТОР.

Туроператоры отметили, что с ростом количества бронирований отельеры Крыма в июле постепенно отказываются от спецпредложений, цены начинают расти. Тем не менее, по оценкам туроператоров, сейчас путевки в Крым по-прежнему продаются дешевле, чем в прошлом году. Эксперты прогнозируют, что рост цен на размещение в крымских отелях продолжится с ростом загрузки. Скорее всего, до конца июля цены на полуострове сравняются с прошлогодними. При этом отдельные отели могут поднять цены выше, чем в прошлом году, но незначительно, полагают в ассоциации.