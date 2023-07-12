Минпромторг заявил о нехватке обрабатывающей промышленности РФ около 600 тыс. сотрудников

Как отметил первый замглавы ведомства Василий Осьмаков, в частности, на ситуацию повлияли специальная военная операция на Украине и рост зарплаты на оборонных предприятиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Дефицит труда в обрабатывающей промышленности в России достиг порядка 660 тыс. человек. В частности, на ситуацию повлияли специальная военная операция на Украине и рост зарплаты на оборонных предприятиях, сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"Дефицит в промышленности обрабатывающей - 660 тыс. человек, это только то, что Минтруд видит. Понятно, что это и СВО, и вещи, связанные с мобилизацией, вещи, связанные с перетоком кадров на оборонные предприятия. За кадры просто драка идет сейчас, это видно даже на макроцифрах. <...> Кадровый ресурс на самом деле в большой степени исчерпан, причем исчерпан и локально, и стратегически", - сказал он на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Он добавил, что зарплаты в ОПК растут быстрее, чем в среднем по экономике.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.