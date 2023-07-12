Предприниматели Москвы могут проверить контрагента перед заключением экспортной сделки

Специалисты оценят работу и репутацию контрагента по финансовому состоянию и регулярности необходимых отчислений, информации об уставном капитале и владельцах предприятия,

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Столичные компании смогут бесплатно проверить потенциального контрагента перед заключением договоров с зарубежными партнерами. Новая услуга поможет предпринимателям минимизировать риски при подписании внешнеторговых контрактов, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"В условиях переориентации экспортных поставок на новые направления предприниматели находятся в поиске покупателей и дистрибьюторов на ранее незнакомых рынках. Новая услуга позволит проверить благонадежность потенциальных партнеров в 141 стране и облегчит московским компаниям дальнейшую работу за рубежом. В этом им поможет московский экспортный центр", - приводятся слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Специалисты оценят работу и репутацию контрагента по нескольким параметрам: финансовому состоянию и регулярности необходимых отчислений, информации об уставном капитале и владельцах предприятия, наличию судебных разбирательств и налоговых задолженностей, а также оценке кредитоспособности. Воспользоваться проверкой могут общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели Москвы, зарегистрированные не менее полугода назад и подтвердившие свое намерение о заключении экспортного контракта. Для этого им необходимо оставить запрос на сайте и дождаться подтверждения готовности оказания услуги. После одобрения справка с информацией будет подготовлена и отправлена компании.