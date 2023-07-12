Модель российского электропоезда "Ласточка" для Москвы появится в 2026 году

Она будет иметь кузов без ярко выраженного вытянутого "носа", сообщил руководитель проекта завода "Уральские локомотивы" Сергей Антропов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Специальная "Ласточка" модели ЭС106 появится в 2026 году на Московском центральном кольце, сообщил руководитель проекта "Электропоезд ЭС105" завода "Уральские локомотивы" (входит в группу "Синара") Сергей Антропов в рамках выставки "Иннопром-2023".

"Мы будем запускать проект ЭС106 в 2026 году. Этот поезд предназначен для эксплуатации на Московском центральном кольце для выполнения требований заказчика по повышению пассажировместимости и пассажирооборота", - сказал он.

В отличие от текущей новой "Ласточки" ЭС104, электропоезд ЭС106 будет иметь кузов без ярко выраженного вытянутого "носа". Сверху установлена световая полоса. ЭС106 станет четвертой моделью линейки российских железнодорожных "птиц". "Ласточка" будет выполнена в основном в красных тонах с небольшими серыми полосами.

О новой модели "Ласточек"

В рамках XIII международной промышленной выставки "Иннопром-2023" холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ) представил опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС104.

Российский электропоезд выйдет в регулярные рейсы по маршрутам до конца 2023 года, отметили в группе "Синара". В свое первое путешествие новая "Ласточка" отправится по Свердловской железной дороге.