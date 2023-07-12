12 июля, 08:14

Мишустин заявил, что российские самолеты должны отвечать требованиям пассажиров к комфорту

По словам премьер-министра, важна обратная связь от пассажиров

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Авиаотрасль должна учитывать пожелания пассажиров и иметь в виду их требования к сервису и комфорту уже при производстве самолетов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

"[Важна] та самая обратная связь, о которой нам говорит президент. А от пассажиров - это и есть самая главная обратная связь. Комфорт, сервис, которые "Аэрофлот" традиционно предоставляет, должны учитываться при производстве наших отечественных, российских самолетов", - поставил задачу глава кабмина. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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