СМИ: энергокризис препятствует возвращению фармацевтических производств из Азии в ЕС

Газета Handelsblatt подчеркивает "огромную зависимость Европы" от поставок медикаментов из азиатских стран, где производство обходится гораздо дешевле

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Высокие цены на энергию в Евросоюзе (ЕС) не позволяют фармацевтическим компаниям ФРГ возвращать выведенные за рубеж производства обратно в республику. Об этом в среду сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на находящееся в его распоряжении исследование Института германской экономики (IW) в Кельне.

По мнению его экспертов, производителям лекарств, вероятно, придется пересмотреть планы по возвращению фармацевтических мощностей в ФРГ из-за "высокого уровня цен на энергоносители в Европе". Германия, согласно их оценке, "теряет экономическую конкурентоспособность", что служит "заведомо плохой основой" для переноса производств из развивающихся стран обратно в Европу. Кроме того, производители лекарств в ЕС подвергаются значительному давлению с экономической точки зрения еще и в связи с тем, что в сообществе действуют правовые нормы, обязующие компании снижать цены на фармацевтическую продукцию.

При этом газета подчеркивает "огромную зависимость Европы" от поставок медикаментов из азиатских стран, где производство обходится гораздо дешевле. В то же время в пандемию коронавируса обострилась необходимость возвращения в ЕС фармацевтических производств из-за перебоев в поставках лекарств из развивающихся стран.

С конца 2022 года в Евросоюзе наблюдается дефицит важных медицинских препаратов, в том числе антибиотиков и детских обезболивающих. Как сообщало издание Politico, почти в каждой четвертой стране блока выявлена нехватка более 600 наименований лекарств. Федерация фармацевтических ассоциаций Германии с начала года неоднократно обращалась к правительству с просьбой принять меры против дефицита лекарственных средств.