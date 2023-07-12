Мишустин потребовал от "Аэрофлота" выполнения летнего расписания без сбоев

Премьер-министр поручил руководителю авиакомпании Сергею Александровскому "держать ситуацию на личном контроле"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от главы "Аэрофлота" Сергея Александровского лично следить за тем, чтобы не было сбоев в работе авиакомпании во время летних отпусков.

"Сейчас пора отпусков, поэтому много людей отправляются путешествовать. Очень важно, чтобы все элементы, связанные с обслуживанием людей [во время действия] летнего расписания, были соблюдены "Аэрофлотом", - сказал председатель правительства на встрече с Александровским. Глава кабинета министров поручил руководителю авиакомпании "держать ситуацию на личном контроле".

Мишустин обратил внимание на то, что власти субсидируют некоторые региональные маршруты, чтобы повысить доступность авиации для россиян. Премьер-министр уточнил, что речь идет о так называемых плоских тарифах на рейсах на Дальний Восток и в Калининград.