Минпромторг ожидает подписания стандартов работы маркетплейсов с ПВЗ в ближайшее время

Как пояснил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, на случай недобросовестной конкуренции и доминирования между маркетплейсами и ПВЗ подготовлен законопроект о введении нормативного регулирования деятельности этой сферы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг ожидает подписания стандартов по взаимодействию маркетплейсов и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) всеми заинтересованными сторонами в ближайшее время. Об этом заявил в интервью ТАСС статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Сейчас документ разослан на экспертизу в комитеты Госдумы по промышленности и торговле и по защите конкуренции, в ФАС России. Ожидаем, что в ближайшее время документ будет подписан всеми заинтересованными сторонами. В первую очередь это АКИТ, АУРЭК, "Опора России", крупные маркетплейсы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что участники российского рынка интернет-торговли поддержали проект стандартов по взаимодействию маркетплейсов с владельцами пунктов выдачи заказов, разработанный Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ, со стороны маркетплейсов) и Ассоциацией участников рынка электронной коммерции (АУРЭК, владельцы ПВЗ). Для вступления документа в силу потребуется его подписание со стороны заинтересованных организаций и ассоциаций.

Как пояснил замминистра, на случай недобросовестной конкуренции и доминирования между маркетплейсами и ПВЗ подготовлен законопроект о введении нормативного регулирования деятельности этой сферы. Но Евтухов считает, что к таким мерам прибегать не придется.

"При этом, если мы, образно выражаясь, "вскроем" очень чувствительный закон о госрегулировании торговой деятельности в РФ, то, понятно, что поправок к этому закону может быть огромное количество: как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения регулирования. Так что, считаю, что лучше действовать в рамках Гражданского кодекса и все конфликты решать, что называется, полюбовно. Думаю, что так оно и произойдет", - поделился Евтухов.

Полный текст интервью будет опубликован в 14:00 мск.