Мишустин указал на важность снижения зависимости от иностранных авиастроителей

Премьер отметил, что госзаказ на отечественные самолеты до 2030 года уже сформирован

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские власти делают все для снижения зависимости от инженерных решений иностранной авиапромышленности, это одно из важнейших направлений работы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским.

"Снижение зависимости российских авиакомпаний сегодня от иностранных авиастроителей и инженерных решений - это важнейшее направление, все необходимые для этого решения приняты", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что госзаказ на отечественные самолеты до 2030 года уже сформирован. "Линейка выстроена, идет процесс импортозамещения агрегатов, узлов и систем, которые создавались в кооперации со странами, с которыми мы сейчас прекратили контрактные отношения", - констатировал Мишустин.

Премьер напомнил, что недавно было принято решение об увеличении с 2027 года объема производства самолетов Ту-214 до 20 единиц в год. "На это направили 42 млрд [рублей] из Фонда национального благосостояния, плюс [оказывается] кредитная поддержка Ростеха и ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация - прим. ТАСС)", - добавил он.

Мишустин также обратил внимание на важность того, чтобы "Аэрофлот", являющийся крупнейшим заказчиком, доводил до конца все свои технические требования и нюансы, связанные с качеством производства самолетов.