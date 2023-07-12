"Новатэк" в I полугодии нарастил добычу газа на 0,8%

Она составила 41,23 млрд куб. м

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Новатэк" в первом полугодии 2023 года увеличил добычу газа на 0,8%, до 41,23 млрд куб. м, во втором квартале показатель вырос на 0,5% и составил 20,25 млрд куб. м, сообщила компания.

При этом в первом полугодии "Новатэк" нарастил объем реализации газа, включая СПГ, на 6,3%, до 40,63 млрд куб. м, а продажи СПГ на международных рынках выросли на 53,1%, до 6,21 млрд куб. м.

Реализация газа "Новатэком" в России за первое полугодие подросла на 0,7%, до 34,42 млрд куб. м.

По итогам второго квартала компания увеличила реализацию газа по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 7,7%, до 18,31 млрд куб. м. Реализация по России выросла на 1,8%, до 15,06 млрд куб. м, а объем продаж СПГ на зарубежных рынках - на 47,3%, до 3,24 млрд куб. м.

Добыча углеводородов компанией в первом полугодии выросла на 1,7%, до 321,9 млн баррелей нефтяного эквивалента, в том числе жидких углеводородов - на 5,1%, до 6,1 млн тонн. Во втором квартале добыча углеводородов прибавила 1,5%, составив 158,9 млн баррелей н. э., в том числе 3 млн тонн жидких углеводородов (рост на 6%).

Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК в первом полугодии вырос на 3,8%, до 6,8 млн тонн, на комплексе в Усть-Луге - на 0,6%, до 3,4 млн тонн. Продажи на комплексе в Усть-Луге во втором квартале составили 1,8 млн тонн.