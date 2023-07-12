Комитет Госдумы одобрил законопроект о долевом страховании жизни

Документ предусматривает возможность такого страхования без получения дополнительных лицензий при передаче страховщиком средств в доверительное управление управляющей компании

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает введение нового на российском страховом рынке вида страхования с инвестиционной составляющей - долевого страхования жизни (ДСЖ). Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Этот вид страхования представляет собой аналог распространенного на зарубежных страховых рынках долевого страхования жизни (unit-linked) и включает одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен такой договор страхования, и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи и получения инвестиционного дохода в зависимости от их рыночной стоимости. Для осуществления ДСЖ страховщику (страховой организации), помимо получения лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, потребуется также получить лицензию управляющей компании на управление инвестфондами, паевыми инвестфондами и негосударственными пенсионными фондами.

Вместе с тем законопроект предусматривает возможность такого страхования без получения дополнительных лицензий при передаче страховщиком средств в доверительное управление управляющей компании. В рамках договора ДСЖ страхователь вправе самостоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет инвестировать полученные средства, и формировать инвестиционный портфель, менять структуру портфеля, давая соответствующие распоряжения страховщику. Однако такое право страхователя подразумевает, что инвестиционный риск в этом случае несет сам страхователь, а не страховщик.

Таким образом, размер страховой выплаты (страховой суммы) или выкупной суммы по договору ДСЖ преимущественно будет зависеть от рыночной стоимости приобретенных паев. На договор ДСЖ будут распространяться преимущества, действующие в отношении договоров добровольного страхования жизни в части особого порядка наследования, налоговых льгот (получение социального налогового вычета, освобождение от уплаты НДФЛ по договорам).

Источник "длинных денег"

"Введение на российском страховом рынке ДСЖ позволит развить сегмент добровольного страхования жизни и классифицировать виды добровольного страхования жизни таким образом, что будет обеспечиваться удовлетворение потребностей различных категорий потребителей страховых услуг в зависимости от целей инвестирования и организации страховой защиты, ожидаемого инвестиционного дохода, а также готовности нести сопутствующие риски", - говорится в пояснительной записке.

Для потребителей финансовых услуг такой страховой продукт будет рассматриваться в качестве еще одного инструмента для долгосрочного инвестирования и накопления денежных средств с одновременным получением страховой защиты, для экономики - служить источником "длинных денег" и способствовать развитию конкуренции на страховом рынке, для страховщиков это будет способствовать расширению сферы их деятельности, считают авторы документа.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 18 июля.