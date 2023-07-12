Мишустин считает, что "Аэрофлот" должен активнее работать для перехода на отечественное ПО

Премьер-министр похвалил авиакомпанию за удобные цифровые сервисы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин похвалил "Аэрофлот" за удобные цифровые сервисы, но посоветовал активнее работать для перехода на отечественное программное обеспечение.

На встрече с руководителем авиакомпании Сергеем Александровским председатель правительства затронул тему цифровой трансформации. "Могу сказать, что "Аэрофлот" двигается серьезно в этом направлении. Удобные сервисы. Все достаточно просто с точки зрения приобретения билетов, идентификации, возможности оплаты", - оценил глава кабинета министров.

При этом Мишустин обратил внимание на необходимость перехода на отечественное программное обеспечение. Премьер-министр указал, что для этого "нужно по всем направлениям работать активно". Председатель правительства отметил, что "Аэрофлот" принимает участие в ИЦК (индустриальном центре компетенций), который занимается поддержкой импортозамещения критического и другого программного обеспечения. "Держите эти вопросы на особом контроле", - поручил глава кабинета министров Александровскому.